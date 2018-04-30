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تعرف على منافع وأضرار الخميرة

صحة وتغذية

الخميرة
الخميرة

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تدخل الخميرة في كثير من الوصفات الخاصة بالشعر والبشرة إلي جانب استخداماتها المتعددة في المخبوزات و الأطعمة فهل تعتبر الخميرة ضارة أم نافعة.

والخميرة هي ميكروبات أُحادية الخلايا تتواجد في الوسط الأكسجيني، وتتواجد في أنواع متعددة : الخميرة الجافّة، والخميرة الفوريّة، والخميرة الطازجة.

تستخدم الخميرة في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الخبز وصناعة الفيتامينات والحليب والأجبان كما أنَّ من فوائدها إنتاج البروتين أحادي الخلية والدهن والجلسرين والإنزيمات والكحول الصناعيّة.

 تعدّ مفيدةً غذائياً وطبّياً فالخميرة غنية بالحديد، وتساعد مرضى الأنيميا (فقر الدم بسبب نقص الحديد) على العلاج، وتساعد أيضاً في علاج الكولسترول، كما تقدّم الخميرة الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

 كذلك من يعانون من الكسل فإنّ للخميرة أثرها الفعّال في علاج الكسل وتنشيط الدورة الدموية.

أمّا في مجال النوم فالخميرة تُزيل الأرق وتساعدك على النوم براحةٍ واسترخاء والخميرة تحميك أيضاً من السكّري والسرطان، وتحسّن المزاج، وتُفيد في علاج النقرس والسمنة حيث إنّه بوجود الخميرة سرعان ما تشعر بالشبع، وتزوّدك الخميرة بالعديد من الفيتامينات العضوية باستثناء فيتامين B12 .

كذلك  تزوّدك بالمعادن، والبروتين، والأحماض الأمينية، والفسفور، والكروميوم، والزنك، والبوتاسيم، وحامض النكليك، وتعتبر مهدّئاً للأعصاب، وعلاجاً للمصران والشقيقة والصداع وحساسية الجلد، ومقوّياً للمناعة.

 وتساعد على نمو الجسم وتجديد الأنسجةن تعدّ مفيدةً في مجال البشرة والجمال، فالخميرة مفيدة في إزالة حب الشباب، وتفتيح البشرة، وإنقاص الوزن، وتستخدم الخميرة لنفخ الخدود والوجه، وتأخير مظاهر الشيخوخة.

تعدّ مفيدةً في مجال صناعة الدواء فالخميرة مهمة جداً في صناعة الأدوية وخصوصاً البنسلين.

ومما تجدر الإشارة إليه ما قدّمهُ العالم الفرنسي لويس باستور مِن خدمة كبيرة للعالم عندما اكتشف ظاهرة التخمّر، واستطاع توضيحها حتى تمكّن العلماء حديثاً من التحكم في التخمّر .

أضرار الخميرة

 تعدّ الخميرة مضرّةً لمن لديهم حساسية من الخمائر، ولمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وقد تسبّب الغازات والانتفاخات في البطن، وقد تؤدّي لانخفاض السكر لدى مرضى السكري عند زيادة تناولها. يجب الحذر عند تناول الخميرة من تدنّي مستوى الكالسيوم في الدم؛ لأنّها تقوم بطرده من الجسم، لِذا يُنصح بإضافة الكالسيوم إلى نظامك الغذائي.


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