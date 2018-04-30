أفضل الطرق للتخلص من أضرار ملح الطعام

30 أبريل 2018 - 12:26 م

يعتبر تواجد الملح في الطعام من أهم المشجعات على تناوله، فالكثيرون لا يستسيغون الطعام دون تواجد الملح بنسب مختلفة.

ولدى التقليل من الصوديوم، يجب البدء ببطء، حتى لا تشعر بالصدمة من انعدام أي نكهة في الطعام.

وعادة ما تضيف الشركات المصنعة مكون الصوديوم للمساعدة في الحفاظ على الطعام، وتحسين النكهة.

وقالت سونيا أنجيليون وهي اختصاصية تغذية متخصصة في التغذية القلبية الوعائية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "إذا حاولت أن تصنع حساء الدجاج بدون ملح فستجد فارقاً كبيراً، وبدلًا من ذلك ، قلل نصف كمية الملح التي تستخدمها عادة".

وأشارت أنجيلون إلى أن "الصوديوم يؤدي إلى تصلب الشرايين، لكن البوتاسيوم يفعل العكس".

ومن خلال تناول كميات أقل من الأطعمة المالحة والمصنعة، واستبدالها بالأطعمة الطازجة البسيطة، سيستهلك الأفراد كمية أقل من الصوديوم وأكبر من البوتاسيوم بشكل تلقائي.

الصوديوم هو معدن يحدث بشكل طبيعي في الأطعمة ويدخل في نظامنا الغذائي من خلال الأطعمة المصنعة.

ويُوجد حوالي نسبة 15 في المائة من الصوديوم في النظام الغذائي الأمريكي النموذجي بشكل طبيعي في الأطعمة، فيما البقية أي أكثر من نسبة 70 في المائة تأتي من الصوديوم في الأطعمة المعبأة والمحضرة في المطاعم، بما في ذلك الحساء المعلب، والأطعمة المجمدة، واللحومات الباردة. ويُوجد 25 نوعاً من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم، من بينها البيتزا، واللحوم الباردة، والحساء، والجبنة، والحليب، والبيض، والرز، والحلوى.

وفيما يلي بعض الطرق للحد من تناول الملح:

يساعد استخدام الأعشاب والتوابل في إبراز النكهة في الأطعمة التي لا تحتوي على الملح.

ويمكن استخدام مزيج مكسيكي مع الكمون، والفلفل الحار، والفلفل الأحمر المدخن، بينما أن المزيج الذي يحتوي على إكليل الجبل، والزعتر، والأوريجانو، قد يكون مناسبًا تمامًا للأطباق الإيطالية.

لدى تناول الطعام في الخارج، اطلب الخضار والأسماك المطبوخة على البخار، وابتعد عن الصلصات الجاهزة في المحلات التجارية.

عندما تتسوق للطعام، قارن معدلات الصوديوم بأطعمة مماثلة.

وتعتبر أنواع الخبز واللفائف من أهم مصادر الصوديوم في النظام الغذائي الأمريكي، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، إلى جانب اللحوم الباردة، واللحوم المعالجة، والبيتزا، والحساء، والشطائر، والدواجن.

يجب التأكد من البحث عن مصادر خفية للصوديوم، والتي تشمل كلمات ترمز لمكون الصوديوم على الملصقات الغذائية.

ولا تنخدع بأشكال مختلفة من الملح، قد تبدو صحية بشكل أكبر، بحسب ما قالت أنجيلون، لافتة إلى ضرورة التقليل من كمية الأطعمة المعالجة التي يتناولها الأفراد

التركيز على زيادة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هو جزء مهم لإزالة سموم الملح من الجسم. ومن بين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم المكسرات غير المملحة، والفول، والبقوليات.