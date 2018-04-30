» القبض على سجين أربك اليابان

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تاتسوما هيراو
تاتسوما هيراو

وكالات

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القبض

سجين

تاتسوما هيراو

شارك 6 آلاف شرطي ياباني في القبض على سجين يدعى تاتسوما هيراو فر من سجن مفتوح وذلك بعد ثلاثة أسابيع من عمليات البحث عنه.

وتركزت عمليات البحث عن السجين الفار تاتسوما هيراو في جزيرة صغيرة تغطيها الأشجار حيث يقع السجن الذي فر منه السجين.

وشغلت القضية الشعب الياباني بسبب قدرة اللص على تجنب عمليات البحث لفترة طويلة.

وألقت السلطات القبض عليها أخيرا في مدينة هيروشيما التي تبعد عن السجن بنحو 70 كيلو مترا.

وأخبر السجين الشرطة بأنه غادر الجزيرة إلى البر سباحة.


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