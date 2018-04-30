قاسم لـ الصحفيين: لا تجعلوا من أزمة صلاح «سبوبة»

30 أبريل 2018 - 12:31 م

هاجم هشام قاسم، الناشر المصرى والخبير الإعلامى، الصحف التى تناولت أزمة محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى المحترف بين صفوف نادى ليفربول الإنجليزى مع اتحاد كرم القدم، بشكل غير مهنى وقامت بنشر اجتهادات صحفية عن أن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصرى ينوى استبعاد صلاح عن عدد المباريات.

وقال قاسم خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنا مش مصدق نفسي، هاني أبوريدة بيهدد باستبعاد محمد صلاح من المباريات الأولى بدعوى "عدم تعاونة بشكل وطني لصالح مصر".

وأضاف الخبير الإعلامى: "الكلام الفضفاض الخايب ده ده مكتو بشكل علني على صفحته من 8 أيام، هي دي الوطنية، إنهم يسترزقوا بأي شكل واللي يرفض ابتزازهم يبقى مش وطني",

وعلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور ، فقال ياسر: "احذر ياسيد هشام فهناك صفحات مصطنعة خصيصًا لزيادة الأمور اشتعالا".

واضاف وائل ممدوح: "أنا دورت ورا الصفحة، غالبًا مزيفة. في صفحتين بنفس الاسم دي أضعفهم، وده مالوش علاقة بإنهم شوية ناس ملهاش لازمة ".