  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:27 م
بحث متقدم
صلاح والسيسي

أول قرار من "السيسي" بشأن أزمة "صلاح"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتعاقد على رادار بـ100 مليون جنيه لمواجهة الأمطار

البرادعى مستشهدًا بمقال سلطان: الحقيقة لا تموت

هل سنعيش لنرى هذا اليوم؟

القذافي وبشار

فتوى إخوانية تكفر بشار والقذافي

صلاح

"الجبلاية" ترد على تهديدات "صلاح"

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على تهديدات تفجير كوبرى القناطر

كلوب وبوفاتش

مفاجأة.. استقالة مدرب "صلاح"

أحمد مدبولي

ضربة موجعة لجهاز الزمالك قبل لقاء الإنتاج

بنى سويف

اندلاع نيران في جرار قطار ببني سويف

محمد صلاح

لهذا السبب.. "صلاح" مهدد بالإيقاف 3 مباريات

بـ"إهانة القضاء"

26 مايو.. الحكم فى استئناف "دومة" على تغريمه فى إعادة محاكمته

قضايا وحوادث

احمد دومة
احمد دومة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

عامل يقتل عمه طعنًا فى القلب بالشرقية

#

غدًا.. الحكم على متهمي "خلية الصواريخ"

#

24 فبراير.. الحكم على أحمد دومة في قضية "إهانة القضاء"

#

الحكم على 24 متهمًا بقضية سفارة النيجر

محكمة الجنح

احمد دومة

أحداث مجلس الوزراء

حجزت محكمة جنح مستأنف المعادى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، استئناف أحمد دومة، على تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية اتهامه بإهانة والتطاول على هيئة محكمة جنايات الجيزة التى باشرت المحاكمة الجنائية الأولى له فى قضية أحداث مجلس ألوزراء لجلسة 26 مايو للنطق بالحكم .

كانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر بحبس الناشط أحمد دومة لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وأمرت بإعادة محاكمته من جديد عن واقعة إهانة المحكمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على سجين أربك اليابان
» الفلبين تفضح أكثر من 200 مرشح متورطين في المخدرات
» كيف تحافظين علي صحة شعرك وجماله؟
» تعليق نارى من «هنيدى» على هاشتاج محمد صلاح
» لغز الفاكهة التي تسبب في إجلاء جامعة بأكملها
» تفاصيل صادمة عن اعتداء محامٍ على موظف
» تعليق "الوزراء" على حريق المتحف الكبير
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» سر اختفاء الشجرة التي زرعها ماكرون وترامب
» منتجات كثيرة نأكلها يوميا دون أن ندري أنها مصنوعة من الديدان
» شاهد .. فريق "سيلتيك" يحيي علم فلسطين في مباراة له

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت