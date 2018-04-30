عيد: الصحافة تتعرض لأزمة كارثية

30 أبريل 2018 - 12:50 م

علق جمال عيد، المحامى والحقوقي ورئيس شبكة معلومات حقوق الإنسان، على وضع الصحافة فى الفترة الحالية فى مصر وذلك عقب تعرض عدد من الصحفيين للحبس وغلق آخرين مقرات عملهم والاضطرار لتسريح المئات من الصحفيين، قائلاً إن هذا الوضع يشير لكارثة تتعرض لها المهنة تحتاج لمزيد من التركيز ولفت الانتباه.

وقال عيد خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مستعرضًا منشور للكاتب الصحفى خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق يتناول فيه سوء وضع الصحافة بهذه الآونة: "كلام موجع ومخيف جدا، خالد البلشي صحفي مهني، وكان عضو مجلس نقابة، وميعرفش غير الصحافة وحرية الصحافة".

وأضاف عيد قائلا: "حين يتألم البلشى خلال منشوره لغياب الصحافة في بلد بضخامة مصر تعرف أننا في القاع خالد اتكلم باسم آلاف الصحفيين المهنيين المحرومين من العمل هذا يشير إلى كارثة حقيقية".

ونشر البلشى منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "بالمناسبة أنا اشتقت للصحافة قوى الحرية للصحافة.. الصحافة مش جريمة ".