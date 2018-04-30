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رأيت أني ألبس أمي الحذاء

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عبدالحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني أقوم بإلباس النعل في قدمي أمي. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لبس الحذاء والمشي به قد يكون سفرًا في البر. وإن كان بين الوالدة والوالد اختلاف فى وجهات النظر فيدل الحذاء على اهتمام الوالد وتقريب وجهات النظر، والحذاء يدل أيضًا على الأخ فإن كان بين الوالدة وأشقائها خلاف وبُعد فلبس الحذاء يدل على الالتقاء ونهاية الخلافات وربما تكونى سببًا في ذلك.

وربما دل لبس الحذاء على رجوع أحد أشقاء الوالدة من سفر، وقد يدل الحذاء على الحصول على المال. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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