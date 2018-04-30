باكستاني مسلم وزيرا لداخلية بريطانيا

30 أبريل 2018 - 01:37 م

عيّنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين، المسلم من أصل باكستاني ساجد جاويد، وزيراً للداخلية.

يأتي ذلك غداة استقالة وزيرة الداخلية آمبر رود، على خلفية ما وصفه البعض بـ”الفضيحة ” في تعامل الوزارة مع مهاجرين.

وقالت ماي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “البرلماني ساجد جاويد، أصبح وزيراً للدخلية”.

وقبل تعيينه وزيراً للدخلية، شغل جاويد، منصب وزير الإسكان والحكومة المحلية والمجتمعات.

كما عينت رئيسة الوزراء البرلماني جيمس بروكينشاير، محل جاويد، وقالت في تغريدة أخرى “جيمس بروكينشاير، أصبح وزيراً للإسكان والحكومة المحلية والمجتمعات”.

ولفتت في تغريدة جديدة، إلى أنها اختارت بيني موردنت، وزيرة التنمية الدولية لمنصب وزيرة المرأة والمساواة.

يشار أن جاويد، ابن لسائق حافلة باكستاني، قدم مع عائلته إلى المملكة المتحدة في ستينات القرن الماضي، وفق شبكة “بي بي سي”.

وسعت الحكومة البريطانية لاحتواء تداعيات الطريقة التي عالجت بها وزارة الداخلية قضايا بعض المهاجرين الكوبيين على المدى الطويل، ووصفتهم عن طريق الخطأ بـ”المهاجرين غير الشرعيين”.

ويكافح الوزراء البريطانيون، منذ أسبوعين، لشرح سبب وصف بعض من ينحدرون من جيل المدعوين إلى بريطانيا لسد العجز في العمالة بين عامي 1948 و1971، بأنهم “مهاجرون غير شرعيين”.