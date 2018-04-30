وزير الرياضة يكشف موعد حل أزمة "صلاح"

30 أبريل 2018 - 01:52 م

أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن موعد حل أزمة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة "الجبلاية" بسبب حقوق الرعاية.

وأكد "عبدالعزيز" أن حل الأزمة سيتم خلال 15 يومًا، بسبب الإجراءات والتعديلات التى سوف تتم بين أطراف الأزمة، وفقا لـ"اليوم السابع".

وأكد أنه بدأت من اليوم الاثنين، أولى خطوات حل الأزمة، مشيراً إلى أن محمد صلاح لمس أن جميع الأطراف قررت إنهاء الأزمة، وهو ما دفعه على كتابة تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر بأنه أخد وعد بحل الموضوع وأنه في طريقه للحل.

وأضاف أن المفاوضات بدأت بالفعل مع رامي عباس محامى صلاح، إضافة إلى أنه شخصيًا اتصل باللاعب، وتم وضع الحلول لإنهاء الأزمة بشكل قاطع.