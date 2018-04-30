كامل السيد: القصة الكاملة لأمركة القاهرة

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مصطفى كامل السيد
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مصطفى كامل السيد

أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن منطقة التجمع الخامس هى من بين مناطق أخرى قامت بأسلوب نهل من التراث المعماري الأمريكي ورغم ذلك عندما تعرضت لإحدى الظواهر الطبيعية متمثلة في الأمطار لن تتمكن من تحمل العواقب التي تتبعت سقوطها الشديد والذى كان على هيئة سيول، ما أدى إلى غرق عدد من المنازل والسيارات نظرًا لعدم قدرة وسائل الصرف على استيعاب كمية المياه الكبيرة التي أنتجتها الأمطار.

وأضاف كامل السيد خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "أمركة القاهرة" مستعرضًا مظاهر أمركة عدد من المدن داخل القاهرة، أن الموجة الأولى من أمركة العاصمة هو رأس المال الأجنبي خصوصا في قطاع السياحة كما تشهد على ذلك الأسماء الأجنبية لهذه الأبراج وهى فى معظمها امتداد لسلاسل فنادق أجنبية، ثم لحقتها مؤسسات حكومية وخاصة مصرية وعربية بمبانى التلفزيون ووزارة الخارجية ومصارف مصرية كبرى وأخرى تملكها شركات خليجية ومصرية، والمرحلة الثانية لإضفاء الظهر الأمريكى اتضحت فى انبثاق الأبراج الشاهقة على ضفاف نيل القاهرة، وهى محاولة متواضعة لتقليد نمط ناطحات السحاب الذى عرفته كثير من المدن الأمريكية، وخاصة حى مانهاتن فى مدينة نيويورك.

وتابع خبير العلوم السياسية قائلا: "ثم كانت الموجة الثالثة للأمركة ارتبطت ببداية سياسة الانفتاح الاقتصادى فى مصر فى النصف الثانى من سبعينيات القرن الماضى، وكان الانبهار محصورًا فى نمطه الاستهلاكى والمؤسسات التى تخدم هذا النمط. الخطوة الأولى هنا كانت بشيوع استخدام المسميات الأجنبية على واجهات المحال فأصبح محل البقال الصغير يسمى سوبر ماركت، وأصبح متجر كبير يبيع ملابس للمحجبات بشوبينج سنتر".

واستكمل قائلا: "والموجة الثالثة من الأمركة هى التى قادتها الدولة بإشرافها المباشر على إقامة مجمعات عمرانية تخدم فى الأساس أصحاب الدخول المرتفعة من المواطنين بحجة أن ما تحصل عليه من دخل من هذه المجتمعات سوف يستخدم فى تمويل الإسكان لمتوسطى ومحدودى الدخل وهو هدف لم يتحقق، فما زال الحصول على مسكن لائق يشكل تحديا هائلا للغالبية العظمى من المصريين، لا تتاح إلا لمن أسعده الحظ منهم وهاجر خارج الوطن".

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