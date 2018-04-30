رد حاسم من ليفربول على استقالة مدربه

30 أبريل 2018 - 02:13 م

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بيانا نفي ما تردد من أنباء حول تقديم زيليكو بوفاتش المدرب المساعد للفريق، استقالته من الجهاز التدريبي المعاون للألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وأعلنت شبكة سكاي سبورتس، أن نادي ليفربول أكد أن "بوفاتش" يقضي فترة إجازة قصيرة، ولم يتقدم باستقالته.

وشددت إدارة "الريدز" أن موقع زيليكو بوفاتش في الجهاز التدريبي لفريق ليفربول لم يتأثر وأنه مستمر في عمله.