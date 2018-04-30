حمزة: هذه مراحل تتطور العلاقة مع إسرائيل

30 أبريل 2018 - 02:29 م

قال المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، إنه حان الوقت لتعرف الدولة المصرية المكانة الحقيقية التى بلغتها فى علاقتها مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه النتيجة التى باتت واضحة هى لمراحل مختلفة أظهرتها القيادة السياسية خلال الأربع سنوات الماضية .

وقال حمزة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "جاء الوقت لوصل الكلمات المتقاطعة لتصريحات القيادة التنفيذية والسياسية للدولة المصرية فخلال لقاء تليفزيونى لفرنسا قبل ذلك أكدت مصر أنها لن تضرب إسرائيل من على أرضها".

وأضاف الناشط السياسي قائلا: "وقيل أيضًا مؤخرًا أن مصر تحتفظ بالسلام مع إسرائيل لأنه أمر وجدانى حتى أن وصلنا لمرحلة السلام الدافئ".

وعلق عدد من النشطاء على المنشور فقال أحدهم: "الراسخ بوجدان المصريين أن إسرائيل عدو أبدى".

وأضاف مجاهد أحمد: "ليس سلامًا إن شئت الدقة فهو استسلام صنعته أمريكا وإسرائيل".