  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
كلوب

رد حاسم من ليفربول على استقالة مدربه

ابوالفتوح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا

صلاح والسيسي

أول قرار من "السيسي" بشأن أزمة "صلاح"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتعاقد على رادار بـ100 مليون جنيه لمواجهة الأمطار

البرادعى مستشهدًا بمقال سلطان: الحقيقة لا تموت

هل سنعيش لنرى هذا اليوم؟

القذافي وبشار

فتوى إخوانية تكفر بشار والقذافي

صلاح ووزير الرياضة

وزير الرياضة يكشف موعد حل أزمة "صلاح"

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على تهديدات تفجير كوبرى القناطر

بنى سويف

اندلاع نيران في جرار قطار ببني سويف

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني الجديد

مسلم من أصل باكستاني وزيرا للداخلية البريطانية

على رأي المثل

وجهة نظر

عبدالله ظهري
عبدالله ظهري

د. عبدالله ظهري

أخبار متعلقة
#

القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة

#

سقوط عامل وزوجته في قبضة الأمن بتهمة النصب

#

النقض تؤيد إدراج بديع وعزت على قوائم الإرهاب

#

هل يجرؤ أي مسئول على تغيير اسم هذا الشارع ؟!

على رأي المثل " ماشافوهمش وهما بيسرقوا...شافوهم وهما بيتحاسبوا "..هنا سؤالان يبحثان عن إجابات مقنعة حتى للصوص.. لماذا لم يشاهدوهم وهم في حالة سرقة؟ .. وكيف شاهدوهم وهم في حالة نزاع؟ إجابة السؤال الأول، لأن السرقة تتم في ظلام دامس.. هم يسرقون همساً.. بهدوء كبير وبلا ضجيج..وهم يسرقون يصيروا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا..وهم يسرقون تتمدد أعينهم لتذوب في عين واحدة..يختصرون أقدامهم في قدمين وتتشابك الأيادي في يد واحدة.. وهم يسرقون يكونون في حالة إنضباط كامل...الثقة حاضرة بينهم والشك ليس له محل من الاعراب..كلهم على ظهر مركب واحد.. الهدف واضح ومحدد وموحد.. السؤال الثاني كيف شاهدوهم وهم في حالة نزاع؟ المنطق يقول أن المتنازعون ترتفع أصواتهم فالأمر يتعلق بالغنائم..في الأولى كان الهدف السرقة فتوحدوا.. في الثانية الهدف هو الغنيمة فتفرقوا..في حالة النزاع يستخدم المتنازعون كل أسلحتهم ومن بين أسلحتهم الصوت المرتفع " خدوهم بالصوت"..المتنازعون على مسروق عادة لايقدمون تنازلات..في حالة النزاع تتدخل أطراف لم تكن موجودة في وضع السرقة.. كل متنازع يستعين بأطراف تسانده في معركته..تتسع دائرة النزاع شيئاً فشيئاً حتى يخرج النزاع عن السيطرة..أي حلول للنزاع ماهي إلا مسكنات.. وتحت الرماد تظل النار موقدة..الشيطان يغير طريقته في الحالتين..في الأول يحضهم على السرقة ويجمعهم على قلب رجل واحد..في الثانية يبث بينهم أسباب النزاع..الشيطان يعشق لعبة المضاعفات..لا يكتفي الشيطان بفعل واحد يصل إلى نتيجة واحدة..يسرقون ثم يقسمون ثم ينعمون..هذا فعل شيطان غبي..الشيطان الماكر يضاعف السوء.. يهيئ لهم السرقة فيسرقون ثم يبث مزيداً من السموم فيتقاتلون..أو يسجنون..وكل هذه الأحداث تتم بتدبير من لا يغفل ولا ينام.
Facebook: Elbarjal

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "مالية الزمالك" تصرف 25% من عقد طارق حامد
» ممثلات هنديات يروين تعرضهن للتحرش الجنسي
» مسلم من أصل باكستاني وزيرا للداخلية البريطانية
» رأيت أني ألبس أمي الحذاء
» "أبوتريكة" يحصل على الرخصة "A"
» القبض على سجين أربك اليابان
» الفلبين تفضح أكثر من 200 مرشح متورطين في المخدرات
» كيف تحافظين علي صحة شعرك وجماله؟
» تعليق نارى من «هنيدى» على هاشتاج محمد صلاح
» لغز الفاكهة التي تسبب في إجلاء جامعة بأكملها
» تفاصيل صادمة عن اعتداء محامٍ على موظف

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت