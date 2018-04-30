» جنازة عسكرية وشعبية للضابط الشهيد ببني سويف

30 أبريل 2018 - 03:27 م

تقدم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود عبدالمجيد المستشار العسكري جموع مشيعي جنازة الشهيد رائد "مصطفى على حمدون" ابن مدينة الواسطى، والذي استشهد، أمس بأسيوط، خلال مشاركته ببسالة في عملية أمنية لاقتحام وكر لبعض العناصر الإجرامية الخطرة.



أدى المشيعون صلاة الجنازة، على جثمان الشهيد، عقب صلاة الظهر بمسجد مندوهة بمدينة الواسطى، بحضور العديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية، حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد، انطلقت من أمام المسجد. وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد البطل، داعيًا الله أن يتغمده بعظيم رحمته، وأن يمنح أهله وذويه الصبر والاحتساب، موجهًا تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل أن يبقى الوطن والمواطن في أمن واستقرار.