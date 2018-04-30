تفاصيل مرعبة يرويها صاحب بالكونة "صفط اللبن "

30 أبريل 2018 - 03:31 م

لم يكن يتخيل العم صابر الراجل المسن صاحب الـ68 عامًا قبل نومه بغرفته بالدور الثاني بمنطقة بولاق الدكرور التي تطل مباشرة علي محور صفط اللبن لا يفصلهما سوي أمتار قليلة، أنه سوف يستيقظ مفزعًا من نومه فجأة بسبب سقوط أحد الأتوبيسات من أعلي الكوبري الذي أخذ في طريقه "سور" شرفته التي تطل علي غرفة عم صابر، والتي اعتاد دائمًا أن يداخلها ويحتسي أكواب الشاي علي جدارها.

ويبدأ العم صابر حديثة لـ"المصريون " راويًا تفاصيل أغرب 30 دقيقة عاشها داخل غرفته وسط حالة ذعر ورهبة شديدة"قائلاً: "سمعت انفجار جامد جداً الساعة 7 الصبح كنت نايم وقتها، قمت بسرعة ببص لاقيت أتوبيس واقع في الشارع وواخد سور البلكونة معاه وقفت مكاني من الخوف مكنتش عارف اعمل أيه".

ويتابع عم صابر "كل يوم بدخل أنام وأنا بأتشهاد على روحي، علشان الحوادث، كل يوم نلاقي عربية نازلة علينا من أعلى كوبري صفط اللبن، كل يوم في أي لحظة ممكن عربية تركب فوق السرير، نتيجة الإهمال، والكوبري معلمول غلط، والسور بتاعه ضعيف جداً مش بيستحمل أي عربية".

ويستكمل حديثة لـ"المصريون ": "اللي عمل الكوبري يجيي يشوفه مش قادر يمنع عربية صغيرة هيمنع أتوبيس، لازم يشيلوا الكوبري لأنه مش نافعنا في أي حاجة، ولا نافع البلد غير انه بيأذينا من اليوم والتاني، هما بيعمالونا كأننا بشر من الدرجة الثالثة، محدش من المسؤلين بصلنا حتى بعد الحادثة".

مستطرد "البالكونة" كلها لابد من أعادة ترميمها من جديد بعد تحطم سورها بالكامل، مؤكداً أن هذه ليست أول مرة يحدث بها حوادث من أعلى محور صفط اللبن، مضيفًا طول الوقت بنام وصوت السيارات المارة أعلى الكوبري في أذني.

وطالب عم صابر في آخر حديثة المسئولين بسرعة التوجه إلي المنطقة وترميم الكوبري الذي يجلب لهم الحوادث من كل جانب، مرددًا "كل يوم حادثة ومحدش بيتحرك من المسئولين.. حرام الناس اللي بتموت بسبب الإهمال".