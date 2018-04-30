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تكريم أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأيتام ببني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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القوات المسلحة

الشرطة

محافظ بنى سويف

تكريم اسر الشهداء

كرّم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، عددًا من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والأمهات المثاليات وأسر الأيتام من أبناء المحافظة، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية الشبات المسلمات بقاعة الياسمين بنادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف، في إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم.

وحضر الاحتفالية العقيد محمود عبد المجيد بشير المستشار العسكرى للمحافظة، والمحاسب محمود مغربي رئيس مركز ومدينة بني سويف، الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة زينب عبدالحميد رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من التنفيذيين وأهالي وأسر الشهداء والأطفال الأيتام، حيث كرّم المحافظ 15 من أسر شهداء القوات المسلحة و16 من أسر شهداء الشرطة، و10 أمهات مثاليات لأبناء أيتام، وتكريم 100 من أسر الأيتام مع توزيع المساعدات الشهرية، فضلاً عن تكريم عدد من العاملين المحالين للمعاش بجمعية الشابات المسلمات، حيث سلم المحافظ شهادات تقدير على المكرمين وبعض المبالغ المالية المقدمة من الجمعية للأطفال الأيتام وأسرهم.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بالمشاركة في حفل جمعية الشابات المسلمات صاحبة الأيادي البيضاء في كثير من المجالات بالمجتمع السويفي، خاصة أن هذا الحفل يحمل اللفتة الطيبة، من خلال تكريم عدد من أسر القوات المسلحة والشرطة، وتكريم الأمهات المثاليات، وتكريم عدد كبير من أبنائنا الأيتام. كما قدم المحافظ، تحية خاصة للقوات المسلحة والشرطة والتضحيات الكبيرة التي يبذلها أبناء الوطن من الجيش والشرطة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن، وحفظ أمن واستقرار بلادنا الغالية مصر.

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