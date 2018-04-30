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يد الزمالك تهزم سبورتنج 33 /31

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على سبورتنج  بنتيجة 33 / 31، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دوري المحترفين.

وتشهد هذه الجولة مواجهة بين الأهلى مع سبورتنج الرابعة عصرًا وطلائع الجيش مع هليوبوليس السادسة مساء على الصالة ذاتها.

فيما تقام الجولة قبل الختامية يوم 4 مايو المقبل بلقاءات بين كل من سموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأهلى وهليوبوليس مع الزمالك.

بتشهد الجولة الختامية لقاءات بين كل من سبورتنج مع طلائع الجيش، وهليوبوليس مع سموحة، والأهلى مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل أيضا.


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