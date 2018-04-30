أول فيديو للعاصفة الترابية القادمة لمصر

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العاصفة الترابية

نشر أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قام بتصويره للعاصفة الترابية  القادمة لمصر من الحدود الغربية ( ليبيا)، والذي يظهر عاصفة رياح محملة بالأتربة والرمال بشكل كثيف.

وكان الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قال إن هناك عاصفة ترابية سوف تهاجم البلاد بداية من عصر اليوم الاثنين إلى عصر غد الثلاثاء، مشيرا إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة الترابية بين ساعتين إلى 3 ساعات، يعقبها سقوط أمطار ستهدئ من حدة الجو، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضح سعودي، أن الهيئة تحذر المواطنين من القيادة السريعة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى ضرورة إحكام إغلاق المنازل لحماية الأطفال من الأتربة التي ستثيرها العاصفة، بجانب اتخاذ تدابير الحيطة بالنسبة لمرضى الصدر والجهاز التنفسي، بعدم التعرض المباشر للعاصفة والأتربة، وكذلك وقف الأنشطة البحرية.

ولفت المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إلى أنه يجب على المواطنين عدم ترك سياراتهم أو مركباتهم أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة النور، لأن بعضها يكون تأسيسه ضعيفا، وبالتالي يمكن للرياح وأنشطتها أن تسقط هذه اللوحات أو الأعمدة فوق السيارات وتدمرها.


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