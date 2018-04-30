  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:07 م
بحث متقدم
ترامب

ترامب مرشح لجائزة نوبل

أرشيفية

أول فيديو للعاصفة الترابية القادمة لمصر

محمد صلاح

انفراجة في مفاوضات انتقال«صلاح» للريال

المحكمة العامة بالرياض

السعودية تحاكم إسرائيليين خططا لعمل إرهابي خلال الحج

عمرو الجارحي وزير المالية

زيادة الضرائب 33% للعام المالي الجاري

فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة

«رياضة النواب»: محمد صلاح في خطر

البرادعى: رسالة لكل الأطراف

«البرادعي» يحسم الجدل حول مسئوليته عن«غزو العراق»

الاتوبيس

تفاصيل مرعبة يرويها صاحب بالكونة "صفط اللبن "

ساجد جاويد

من هو ساجد جاويد أول وزير داخلية بريطاني مسلم؟

كلوب

رد حاسم من ليفربول على استقالة مدربه

5 عادات تحد من أمراض السرطان والقلب

الصفحة الأخيرة

سرطان (أرشيفية)
سرطان (أرشيفية)

وكالات

أخبار متعلقة
#

استشاري يقدم 8 نصائح لتقوية مناعة المرأة الحامل

#

دراسة: علاقة البلاستيك والميكروويف بالسرطان "وهم"

#

3 طرق لتنحيف البطن خلال 24 ساعة

#

الداخلية تضبط مخزن إنتاج محاليل زراعة الكبد فاسدة

أمريكا

أمراض

قلب

سرطان

دراسة

كشفت دراسة أجراها باحثون بكلية "هارفارد تي إتش تشان"، للصحة العامة في الولايات المتحدة، 5 عادات صحية يمكنها أن تقي من خطر الوفاة بالأمراض القاتلة وعلى رأسها القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وحدد الباحثون، في الدراسة التي نشروا نتائجها، اليوم الإثنين، في دورية (Circulation ) العلمية، 5 عادات صحية رئيسية تسهم في ذلك وهي: تناول نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن شرب الكحول، وعدم التدخين.

وعلى مدار ما يقرب من 34 عامًا من المتابعة تم تسجيل ما مجموعه 42 ألف و167 حالة وفاة بين الرجال والنساء، وكان من بينها 13 ألف و953 حالة وفاة بسبب السرطان، و10 آلاف و689 نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبعد حساب تأثير السلوكيات الخمس على أعمار المشاركين، وجد الباحثون أن هذه السلوكيات كان لها تأثير كبير في عمر الرجال والنساء، حيث قللت من خطر الوفاة بالأمراض القاتلة وعلى رأسها القلب والأوعية الدموية والسرطان.

بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يتبعوا أي من السلوكيات الخمسة، فإن أولئك الذين اتبعوها كانوا أقل عرضة للموت نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 82 بالمائة، وأمراض السرطان بنسبة 65 بالمائة.

وقال قائد فريق البحث الدكتور فرانك هيو، إن "تحديد العلاقة بين عوامل نمط الحياة الصحية والعمر المتوقع أمر مهم، ليس فقط بالنسبة للتغييرات السلوكية الفردية ولكن أيضًا بالنسبة إلى العاملين في مجال الصحة وصانعي السياسات".

وأضاف أنه "من الأهمية بمكان وضع الوقاية أولاً، من خلال تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة، وهذا يعود بفوائد هائلة من حيث الحد من حدوث الأمراض المزمنة، وتحسين متوسط العمر المتوقع، والحد من تكاليف الرعاية الصحية".

وحسب المنظمة، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة، أن مرض السرطان، يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13 بالمائة من مجموع وفيات سكان العالم سنويا.

وتتسبب سرطانات "الرئة والمعدة والكبد والقولون، والثدي وعنق الرحم"، في معظم الوفيات التي تحدث كل عام بسبب السرطان، وفق المنظمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب مرشح لجائزة نوبل
» حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الوحدة السعودي
» موزمبيق تكافح الجنس بمبادرة تطهير
» يد الزمالك تهزم سبورتنج 33 /31
» بلاغ يطالب بالتحفظ على أموال رئيس هيئة الأوقاف السابق
» بالفيديو.. "ميسي" يرقص عاريا
» ضبط مسئولين أثناء تلقيهما 600 ألف جنيه رشوة
» "مالية الزمالك" تصرف 25% من عقد طارق حامد
» ممثلات هنديات يروين تعرضهن للتحرش الجنسي
» رأيت أني ألبس أمي الحذاء
» "أبوتريكة" يحصل على الرخصة "A"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:38 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت