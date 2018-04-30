«فشير» يشتكي منع مقالاته في «المصري اليوم»

30 أبريل 2018 - 05:00 م

شكى الكاتب والروائي عز الدين شكري فشير، من منع نشر مقالاته بصحية "المصري اليوم"، مستشهدًا بوعود الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسمحا لحرية التعبير عن الرأي.

وأشار "فشير"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إلى وعد الرئيس السيسي خلال لقائه مع المخرجة ساندرا نشأت قائلًا: "هو مش الرئيس قال لساندرا مفيش منع لحد من التعبير عن رأيه؟".

وتعرض "فشير"، خلال الفتر الأخيرة، إلى حملة إعلامية اتهمته بتشكيل جبهة معارضة لجماعة الإخوان المسلمين في أمريكا.

ووصفت إحدى الجرائد، المعروفة بقربها من دوائر صنع القرار "فشير" بأنه يلعب الآن دور "المحلل الجديد" لجماعة الإخوان، وأنه يسوق لحيلة جديدة لتسويق الإخوان، خاصة أنه محسوب على الدبلوماسية والثقافة أكثر من حسابه على السياسة بمعناها الحزبى والعملى.