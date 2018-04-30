"حبيب" يفتتح منفذين لبيع منتجات جهاز الخدمة الوطنية ببنى سويف

30 أبريل 2018 - 05:01 م

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، واللواء أركان حرب طارق إسماعيل رئيس الشركة الوطنية للصناعات الغذائية التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، منفذين بيع منتجات جهاز الخدمة الوطنية بقريتى شريف باشا وتزمنت الشرقية بمركز بنى سويف تزامنًا مع استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال التوسع في زيادة المعروض من السلع الأساسية والتموينية وتوفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.



وتفقد المحافظ محتويات المنافذ من السلع والمنتجات الغذائية: زيت، سكر، لحوم، فراخ، أسماك،أرز، مكرونة والعديد من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة عن الأسواق لتخفيف العبء عن محدودي الدخل من المواطنين.



أشاد محافظ بني سويف بدور القوات المسلحة، وتعاون كل مؤسسات الدولة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء خاصة في القرى، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحدودي الدخل ولا تدخر جهداً في تقديم العون لهم وتيسير سبل معيشتهم، مشيداً بأهمية منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة فى عرض منتجاتها بأسعار مخفضة فى الكثير من المحافظات تلبية لإحتياجات المواطنين ومواجهة الغلاء وتوفير سلع وأغذية بأسعار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن تأثيرها الكبير للدفع بجهود ضبط الأسواق.



كما كلف المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية التموين ومسئولى منافذ القوات المسلحة، بتوفير أماكن جديدة للتوسع في إنشاء مثل هذه المنافذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وأن تمتد هذه المنافذ بجميع المراكز والمدن خاصة بالقرى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية، بالاضافة إلى الاتفاق مع عدد من مجمعات القطاع الخاص لإقامة منافذ بالقرى وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بإعداد خريطة تفصيلية بالأماكن المتاحة للتوسع في إقامة منافذ توفير السلع بأسعار مناسبة للجمهور على أن يتم الأخذ في الإعتبار عدة عوامل لتحقيق أكبر استفادة من المنافذ منها: اختيار المواقع ذات المساحات الكبيرة لأستيعاب أكبر كمية ممكنة من السلع ، وأن تكون في وسط التجمعات السكانية وبالمناطق والقرى البعيدة التي يجد المواطن الصعوبة على السلع الا من خلال الذهاب الى المدن لتخيف مؤنة السعر وتخفيف الاعباء عن كاهل أهالينا البسطاء في الريف.