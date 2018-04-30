حقيقة استخدام طائرة المنتخب في رحلات العمرة

30 أبريل 2018 - 05:38 م

كشف سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن حقيقة استخدام شركة مصر للطيران لطائرة المنتخب الوطني، في رحلات العمرة والرحلات العادية.

وأوضح «زاهر» عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن شركة مصر للطيران لديها 8 طائرات بنفس تصميم طائرة المنتخب تستخدمهم في الرحلات العادية.

وكتب :« الناس اللي بتتكلم عن طيارة المنتخب اللي راحه عمره.

مصر للطيران عندها 8 طيارات بنفس التصميم بتاع طيارة المنتخب ملك لمصر للطيران عشان تُستخدم في الرحلات العادية اليومية. يعني دي مش طيارة المنتخب».

كما كشف عضو اتحاد الكرة عن انتهاء أزمة اللاعب محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب الوطني، بشأن صورته المنشورة على طائرة المنتخب ضمن إعلان لشركة الاتصالات "we " والذي يخالف عقد الاحتكار له مع شركة فودافون ويضعه تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن تصميم طائرة المنتخب سوف يتم تغييره ، قائلًا :« وطيارة المنتخب اساسا هيتغير تصميمها».