العاصفة الترابية تضرب المنيا

ضربت عاصفة ترابية، منذ قليل، جميع مراكز محافظة المنيا، والتي من المتوقع أن تستمر بين ساعتين إلى 3 ساعات، يعقبها سقوط أمطار ستهدئ من حدة الجو، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وكان قد قرر محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي، رفع حالة الطوارئ وتشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمة بكل مراكز المحافظة، ممثل فيها مديري مديريات الصحة والإدارة المركزية للموارد المائية والري ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الطرق، والنقل وهيئة الطرق والكباري، وإدارة المرور، وإدارة الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية التموين وشركة الكهرباء وإدارة المركبات بالديوان العام.