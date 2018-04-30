المحكمة تخلى القاعة لسماع أقوال مرسى بـ"اقتحام الحدود"

30 أبريل 2018 - 05:40 م

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إخلاء قاعة المحكمة لسماع أقوال الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان، فى إعادة محاكمته و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقًا باقتحام السجون.





كان قد تقدم أكثر من متهم بطلب للحديث أمام هيئة المحكمة، كما تقدم المتهم صبحى صالح بمذكرة للمحكمة طلب فيها الحديث أمام الهيئة.

جدير بالذكر، أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.







