الإدارة العامة للمرور تغلق الطرق الصحراوية بسبب العاصفة الترابية

30 أبريل 2018 - 05:57 م

أغلقت الإدارة العامة للمرور، ظهر اليوم الاثنين، عددًا من الطرق الرئيسية الصحراوية، بسبب العاصفة الترابية التي ضربت عددًا من المحافظات.

وأعلن مصدر أمني، أن الإدارة قررت إغلاق طرق «قنا اتجاه سوهاج الصحراوي الغربي، الداخلة اتجاه العوينات، الخارجة اتجاه أسيوط، الخارجة اتجاه باريس، الخارجة اتجاه الداخلة، الداخلة اتجاه الفرافرة».

وقال المصدر، إن عملية إغلاق الطرق جاءت بناء على خطة وضعتها الإدارة لحماية أرواح مستخدمي الطريق، ومنعًا لوقوع حوادث مرورية، خاصة مع انعدام الرؤية بسبب الأتربة.