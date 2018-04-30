على غرار«صلاح».. أزمة جديدة في المنتخب بسبب«النني»

30 أبريل 2018 - 06:03 م

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، نجم الأهلي الأسبق، عن أزمة جديدة في المنتخب الوطني بسبب محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، على غرار أزمة محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

وأكد الشاطر، أن هناك مفاوضات تجري حاليًا من مسئولي اتحاد الكرة مع اللاعب محمد النني، وذلك بخصوص حقوق الرعاية وصورة اللاعب على طائرة المنتخب التي ستنقل البعثة لمونديال روسيا.

وكتب إسلام الشاطر، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عاجل: يحدث حاليًا مفاوضات مع اللاعب محمد النني بخصوص حقوق الرعاية وصورة اللاعب على طائرة المنتخب على غرار أزمة محمد صلاح».

يذكر أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أكد أن حل أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة بسبب حقوق الرعاية، سيتم حلها خلال 15 يوما، بسبب الإجراءات والتعديلات التى سوف تتم بين أطراف الأزمة.