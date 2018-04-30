أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء

30 أبريل 2018 - 06:14 م

قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء المستقيل، إنه تقدم باستقالته أول من أمس، وقُبلت من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد أزمة السيول والأمطار الأخيرة التي نتج عنها خسائر كبيرة في العديد من المدن على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

وقال "الجمل"- حسب تصريحاته لموقع "التحرير"- "لقد تقدمت باستقالتي عن قناعة لإرساء قاعدة إتاحة الفرصة لمن يستطيع العطاء بشكل أفضل مما نحن عليه الآن، خاصة أننا أعطينا للموقع كل جهد وأسهمنا في تطويره بقدر الإمكان، وسأظل في خدمة الدولة المصرية من أي موقع أعمل فيه، ولكن جاء الوقت لترك هذا المنصب لمسئول آخر يستطيع العطاء بشكل أفضل".

وأعلن منذ قليل رئيس الحكومة قبول استقالة المهندس حسام الجمل، رئيس المركز، فيما وجه إسماعيل الشكر للجمل، مؤكدًا أنه مارس عمله بإخلاص وكفاءة متناهية، مشيرًا إلى أنه تم تكليف أحد العاملين بالمجلس كقائم بأعماله لحين اختيار رئيس.

«الجمل» اعترف بأن الأزمة الأخيرة للأمطار، كان يمكن التعامل معها والخروج بشكل أفضل من قبل المركز، ولكن ما حدث أن هناك مهام موكلة لعدد من الجهات، من بينها غرفة العمليات والمتابعة والتنسيق، ومن الممكن أن تكون المنظومة لم تستوعب عدد المكالمات في الأزمة، لكنه أكد أنه وفريقه لم يقصروا في أداء عملهم، في الوقت الذي كان فيه الحدث أكبر من الجميع.

وعاد الجمل ليوضح أنه وفريق عمله ساعدوا على تطوير المركز، حيث كان إجمالي الشكاوى التي استقبلها المركز خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015 نحو 460 ألف شكوى، بينما خلال العامين من 2016 حتى الآن استقبل المركز نحو مليون و100 ألف شكوى، مؤكدًا أن ذلك ليس دليلا على زيادة عدد المشكلات، ولكنه ثقة من المواطنين في قدرة الجهاز على التعامل مع المشكلات".