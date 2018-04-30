» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام الأسيوطي

30 أبريل 2018 - 06:27 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، تشكيل فريقه لمواجهة الأسيوطي، في المباراة المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش بالسلام، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، محمد نجيب، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان.

خط الهجوم: أجايي، إسلام محارب ، مروان محسن.