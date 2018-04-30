نائب: "رايتس ووتش" تتلقى تمويلًا من دول إرهابية

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الحياة السياسية

النائب عماد سعد حمودة
النائب عماد سعد حمودة

وكالات

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إرهاب

تمويل

هيومان رايتس ووتش

قال النائب عماد سعد حمودة، إن "هيومان رايتس ووتش" منظمة مشبوهة، تتقلى تمويلًا من دول تسعى لنشر الإرهاب في المنطقة.

وأضاف "حمودة"، أن المنظمة تعتمد في تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وخاصة الوضع في سيناء، على بيانات خاطئة من مصادر غير موثوق منها على الإطلاق وهذا ما يعنى أنها تريد إثارة الفتنة فقط وتصدير صورة للعالم عن الأوضاع في مصر ولكن صورة مغلوطة لتحقيق هدفها الخبيث الذى تسعى إليه.

وأشاد حمودة، بمواقف أهالي سيناء الوطنية ووقوفهم بجانب الدولة وحبهم الشديد لوطنهم وتمثل هذا في خروجهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص على تنمية سيناء وهذا ما يترجم على أرض الواقع.

واستطرد حمودة، أن هناك الكثير من منظمات حقوق الإنسان المشبوهة تسعى دائما لتشويه صورة مصر فب الخارج ولكن مصر دائما ترد بالأفعال.


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