» ريال مدريد يهنئ برشلونة بالثنائية المحلية

30 أبريل 2018 - 06:35 م

حرص نادي ريال مدريد الإسبانى على تهنئة غريمه التقليدي برشلونة، بعد الفوز بالثنائية المحلية «الدورى الإسبانى، والكأس»، وذلك للمرة الأولى خلال السنوات الأخيرة.

ونشر النادى الملكى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة، قال فيها "تهانينا إلى برشلونة بعد الفوز بالدورى والكأس خلال هذا الموسم".

وتوج برشلونة، بلقب الدورى الإسبانى للمرة 25 فى تاريخه، عقب فوزه الكبير على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 4/2، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من المسابقة، كما سبقها بحصد كأس الملك للمرة 30 تاريخه على حساب إشبيلية فى المباراة النهائية بخمسة أهداف دون مقابل.

وتعد هذه المرة هى الأولى التى يهنئ فيها ريال مدريد غريمه التقليدى برشلونة، بالفوز بإحدى البطولات المحلية، إذ تعود التهنئة الأخيرة لعام 2015 عندما حقق البارسا لقب دورى أبطال أوروبا.