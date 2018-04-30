مباحثات سودانية إثيوبية بالخرطوم

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أعلنت، الرئاسة السودانية، اليوم الإثنين، عن وصول رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بعد غدٍ الأربعاء، إلى البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت الرئاسة السودانية، في بيان لها إن "رئيس الوزراء الإثيوبي، سيعقد مباحثات رسمية، مع الرئيس عمر البشير، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان، بحسب وكالة "الأناضول": "يتضمن برنامج الزيارة جلسة مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي، وتصريحات صحفية في ختام الزيارة".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيلتقي خلال الزيارة بمقر إقامته مع نظيره السوداني، بكري حسن صالح، ونائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، كما سيلتقي بمجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك.

وأوضح البيان، أن "برنامج زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، يشمل أيضًا زيارة لنموذج مشروعات التنمية الناجحة بالبلاد".

وزار أبي أحمد، السبت، جيبوتي في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب مطلع الشهر الجاري.

والخميس الماضي، منح مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان) الثقة إلى حكومة جديدة، برئاسة أبي أحمد، (42 عامًا) وهو أول رئيس للوزراء من قومية "الأورومو"، كبرى القوميات في البلد الإفريقي.

وجاء تعيين أبي أحمد خلفًا لـ"هايلي ماريام ديسالين" الذي استقال، في 15 فبراير الماضي، من رئاسة كل من الحكومة والائتلاف الحاكم.


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