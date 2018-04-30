» انقلاب سيارة نقل محملة بـ18 ألف لتر بنزين

30 أبريل 2018 - 07:22 م

انقلبت سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، على طريق الإسكندرية الزراعى اليوم الاثنين، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط المرور، لموقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة محملة بمواد بترولية، بالكليو 60 على طريق الإسكندرية الزراعى.

انتقل رجال المرور، لموقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة، أنه أثناء السيارة على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة فى يد قائدها، مما أدى لانقلابها، وسقوط حمولتها وتبلغ 18 ألف لتر بنزين وسولار.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، والتى فرضت كردونًا أمنيًا حول الحادث، وغلق الطريق الزراعى، وتحويل الطريق إلى طريق بديل، وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارة، دون وقوع مصابين.

وتم رفع آثار الحادث، وإخلاء الطريق من العوائق، وإزالة المواد البترولية، وفتح الطريق، وعودة الحركة المرورية، لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالزاقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.