السيسي: أرفض كلمة الجاليات والجميع له حق المواطنة

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وكالات

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المواطنة

الجاليات.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رعن رفضه وصف الأجانب على أرض مصر بـ"الجاليات"، قائلًا: "إحنا مش بنحب نقول جاليات، لإننا في مصر حريصين جدًا على معاملة بعضنا البعض كمواطنين، أي حد له حق المواطنة في مصر".

وعبر "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات "مبادرة إحياء الجذور"، عن تقديره للرئيسين اليوناني والقبرصي، وسعادته البالغة بوجودهما بالإسكندرية، موجهًا التحية للجاليات القبرصية واليونانية بالإسكندرية وفي جميع محافظات مصر.

وتدشن مصر مبادرة "العودة للجذور"؛ احتفاءً بالجاليات الأجنبية التى عاشت على أراضيها، وتهدف لإحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت فى مصر وتنظيم زيارات لليونانيين والقبارصة إلى المناطق التى عاشوا فيها على الأراضى المصرية.


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