  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:27 م
بحث متقدم
الاهلى والاسيوطى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والأسيوطي

ابوتريكة

إعادة إدراج «أبوتريكة» على قوائم الإرهاب

السيسي

السيسي: أرفض كلمة الجاليات والجميع له حق المواطنة

الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير

مباحثات سودانية إثيوبية بالخرطوم

اثنين من أبناء مرسي

إدراج اثنين من أبناء«مرسي» في قائمة الإرهاب

ليفربول

مفاجأة غير متوقعة لـ«صلاح» في مران ليفربول

غرق التجمع الخامس

أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء

الحاجة سعدية

السلطات السعودية تُقرر الإفراج عن«الحاجة سعدية»

صورة الطائرة المتداولة

حقيقة استخدام طائرة المنتخب في رحلات العمرة

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

«شوقي»: «اللي عايز يتعلم مناهج مختلفة يسافر برة»

«مختار» يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك

الرياضة

الانتاج الحربي
الانتاج الحربي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ضربة موجعة لجهاز الزمالك قبل لقاء الإنتاج

#

«مختار» يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الأهلي

#

18 لاعبًا في قائمة الإنتاج لمواجهة طلائع الجيش

#

زمالك «جلال» يفشل في تحقيق الفوز علي الإنتاج

المصريون

الزمالك

الإنتاج الحربى

أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، عن قائمة فريقه لمباراة الزمالك، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي: عامر عامر، أحمد الصعيدي، مؤمن جابر، معاذ الحناوي، محمود رزق، محمد موسى، خالد قمر، عبد الرحمن فاروق، أحمد شديد قناوي، السيد الشبراوي، محمود حمادة، محمد حسن عضل، أحمد شرويده، موس ديارور، ايزي اميكا، جميس تيدي، عبد الرحمن بودي، مصطفى الجمل، يوسف علاء.

وبذلك يكون إسلام رشدي، لؤي وائل، أحمد العش، عباس اميدو، وأسامة محمد خارج قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» انقلاب سيارة نقل محملة بـ18 ألف لتر بنزين
» الكويت تجدد وديعة بـ 4 مليارات دولار بالبنك المركزي
» «مختار» يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك
» ريال مدريد يهنئ برشلونة بالثنائية المحلية
» "نجم": 80 مليار دولار تدفقات دولارية منذ التعويم
» على غرار«صلاح».. أزمة جديدة في المنتخب بسبب«النني»
» ترامب مرشح لجائزة نوبل
» حقيقة استخدام طائرة المنتخب في رحلات العمرة
» أول فيديو للعاصفة الترابية القادمة لمصر
» موزمبيق تكافح الجنس بمبادرة تطهير
» بلاغ يطالب بالتحفظ على أموال رئيس هيئة الأوقاف السابق

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت