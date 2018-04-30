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محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان

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الاحتفالية
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شهد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الاثنين الاحتفال بليلة النصف من شعبان، بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور اللواء محمد أبوالمجد نائبًا عن مدير أمن القليوبية، والمهندس مصطفي عباس السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمود ابو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ ابراهيم الحاج وكيل وزارة الازهر ، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ، وعاطف سلامه وكيل مديرية التربية والتعليم، وعادل عطية مدير عام التعليم، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود الصبروط وكيل مديرية الشباب والرياضة، وطه رشدي رئيس مجلس مدينة قها، وسامي صالح رئيس مدينة الخصوص، ومحمد الحسيني رئيس مجلس مدينة شبين القناطر،  ورجال الأوقاف والأزهر الشريف، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد من أهالي مدينة القليربية.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، ثم كلمة الشيخ محمد منصور مدير شئون القرآن الكريم باوقاف القلبوبية،؛ والتي دارت حول فضل شهر شعبان قائلًا: إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يختص شهر شعبان بمزيد من العبادة وكان يكثر فيه من الطاعات حتى لفت ذلك نظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

وأشار منصور، للدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان، ومنها الاستجابة لأمر الله عز وجل وكذا الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، في الأوامر والنواهي، في المنشط والمكره، فقد كان المسلمون يصلون الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام فاستقبلوها، والدروس المستفادة من رحلة الاسراء والمعراج.
واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ احمد محمد عطية، وتناولت الابتهلات الاناشيد الدينية في حب رسول الله .





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