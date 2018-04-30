الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والأسيوطي

30 أبريل 2018 - 07:58 م

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الأسيوطي، بدون أهداف، في المباراة المقامة حاليًا، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

بداية المباراة كانت هادئة من جانب الأهلي في ظل التراجع الدفاعي الملحوظ لفريق الأسيوطي، الذي عمل مدربه علي ماهر، على منع هجمات الأهلي بستارة دفاعية من وسط الملعب، وهو ما حرم الأحمر من تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الأسيوطي.

أول خطورة حقيقة للأهلي كانت في الدقيقة 17 إثر عرضية رائعة من صبري رحيل أرسلها داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام محارب بتصويبه مباشرة، لكن الكرة خرجت بعيدا عن المرمى، بعدها بدأ الأحمر في السيطرة على الملعب وتهديد مرمى الأسيوطي.

وفي الدقيقة 25 أنقذ دعدور حارس الأسيوطي مرماه من تصويبه قوية لأيمن أشرف وحافظ على نظافة شباكه، وبعدها حاول الأهلي الهجوم على مرمى الأسيوطي، لكن الدفاع كان بالمرصاد لكافة المحاولات.

وبعد مرور نصف ساعة من زمن الشوط تلقى الجهاز الفني للأهلي صدمة جديدة بعد إصابة النيجيري جونيور أجايي في العضلة الخلفية، واضطر حسام البدري، لاستبداله والدفع بصلاح محسن بدلا منه.

وكاد صلاح محسن أن يخطف هدف التقدم للأهل بعد مشاركته بسبع دقائق فقط، عن طريق كرة عرضية أرسلها وليد سليمان داخل منطقة الجزاء، قابلها صلاح برأسه قوية باتجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم، بعدها بلحظات لعبت عرضية أخرى وصلت إلى إسلام محارب، لكنه لعبها ضعيفة في يد الحارس.

وقبل نهاية الشوط بلحظات لاحت فرصة خطيرة للأهلي عن طريف إنفراد لصلاح محسن بالمرمى وراوغ الحارس وسدد الكرة بأبعدها مدافع الأسيوطي من على خط المرمى وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء، كون الكرة لمست يد المدافع، لكن الحكم لم يحتسب شيئا وأطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.



