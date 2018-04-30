  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
كمال الهلباوي

هؤلاء يرحبون بالمصالحة مع «الإخوان»

النواب

بسبب «صلاح».. انقلاب برلمانى على الحكومة

الأرز

من المستفيد من حظر زراعة الأرز؟

الحاجة سعدية بعد الإفراج عنها

بالصور.. عزومة عشاء لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها

مرسى والسيسي

أجنحة التأييد والمعارضة لـ«المصالحة» داخل النظام

ابوتريكة

إعادة إدراج «أبوتريكة» على قوائم الإرهاب

السيسي

السيسي: أرفض كلمة الجاليات والجميع له حق المواطنة

غرق التجمع الخامس

أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء

صلاح

ما يحدث مع «صلاح» حملة منظمة لتشويهه

اثنين من أبناء مرسي

إدراج اثنين من أبناء«مرسي» في قائمة الإرهاب

فندى:

ما يحدث مع «صلاح» حملة منظمة لتشويهه

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب: أرجوكم حلوا مشكلة "صلاح" بسرعة

#

محمد صلاح: تعرضت لإهانة كبيرة جدًا

#

مدرب منتخب روسيا يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

#

500 مريض يعانون من أعراض التسمم بـ"دوما"

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

مأمون فندي

فندي

وصف مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، ما يتعرض له محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بأنها حملة منظمة لتشتيت ذهن نجم الريدز، في محاولة لتشويه صورة لاعب عظيم وتصويره على أنه رجل يثير المشاكل في مصر.

وكتب «فندي» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لا يمكن تفسير ما يحدث مع محمد صلاح من الحديث عن حجاب زوجته إلى لحيته إلى قصته مع اتحاد الكرة المصري إلا كونها حملة منظمة لتشتيت ذهن نجم ليفربول وتشويه صورة لاعب عظيم وتصويره على أنه رجل له مشاكل في مصر.. اتحاد الكرة الآن يستحق لقب اتحاد الكره ( من الكراهية) كراهية النجاح!!».

وكان صلاح، قد توج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017-2018 بناء على تصويت اللاعبين والمدربين في البطولات الإنجليزية.

ويتربع محمد صلاح، على رأس قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع ليفربول بعدما نجح في تسجيل 31 هدفًا حتى الآن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «البدري»: هذه الأسباب وراء خروج الأهلي من الكأس
» «أجاي» مهدد بالغياب عن موقعة الترجي
» إدراج اثنين من أبناء«مرسي» في قائمة الإرهاب
» ما يحدث مع «صلاح» حملة منظمة لتشويهه
» انتهاء العمليات العسكرية ضد "داعش" بالعراق
» «أديب» يخرج عن شعوره بعد هزيمة الأهلي
» قانونيان: هذا ما يجب على «أبو تريكة» فعله
» مفاجأة.. الأسيوطي يطيح بالأهلي من الكأس
» الكويت تجدد وديعة بـ 4 مليارات دولار بالبنك المركزي
» الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة «صلاح»
» انقلاب سيارة نقل محملة بـ18 ألف لتر بنزين

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت