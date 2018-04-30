بالصور.. عزومة عشاء لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها

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الحاجة سعدية

الإفراج أول صور

نشر عدد م النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للحاجة سعدية ضحية «تهريب الترامادول» بعد الإفراج عنها، والتي تم القبض عليها في مارس الماضي من قبل السلطات السعودية.

وكان حازم رمضان، القنصل العام المصري في جدة، أعلن اليوم أن القنصلية نجحت في الإفراج عن المواطنة سعدية عبدالسلام حماد العاصي يوم 30 الجاري بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية السعوديتين، بعد قيام القنصلية بتسليم أصول تحقيقات النيابة المصرية في القضية للجانب السعودي والتي تثبت براءة المواطنة.

وأضاف القنصل العام، في بيان للخارجية، الاثنين، أن القنصلية تابعت قضية المواطنة المصرية فور إبلاغها بالواقعة ومنذ إلقاء القبض عليها يوم 20 مارس الماضي، حيث تم زيارتها بانتظام من قبل القنصلية في مقر إحتجازها وتمكينها من الاتصال بذويها، فضلا عن التأكد من استقرار حالتها الصحية، مشيرا إلى أن القنصلية سوف تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لها لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وذلك قبل مغادرتها عائدة إلى أرض الوطن بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتوجه القنصل العام بالشكر إلى السلطات السعودية على التعاون الكامل وتقديم الرعاية اللازمة إلى المواطنة المصرية أثناء فترة الإحتجاز، مؤكدا على أن القنصلية العامة لا تألو جهدا في تقديم الدعم اللازم لأبناء الجالية المصرية الكرام في نطاق اختصاصها.





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