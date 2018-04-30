» «أجاي» مهدد بالغياب عن موقعة الترجي

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اجاى

بات النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهدد بالغياب عن مباراة الترجي التونسي بعد تعرضه للإصابة أمام الأسيوطي، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الثمانية بكأس مصر.

واشتكى أجايي من آلام العضلة الخلفية غادر على إثرها ملعب المباراة وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري استبداله والدفع بصلاح محسن بدلا منه.

يذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر، بعد السقوط أمام الأسيوطي، بهدف دون رد، في ربع نهائي بطولة كأس مصر.


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