فيديو.. مصري خاطر بحياته لتسجيل رقم قياسي بـ"جينيس"

30 أبريل 2018 - 09:45 م

لم يتمكن الطائر المصري تامر نسيم، من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد، في القفز بالبارموتورز، حيث حالت الرياح بينه وبين ذلك.

وسقط الطائر تامر نسيم قبل هبوطه إلى الأرض وهو يحمل علم مصر، وذلك بسبب زيادة الرياح فى منطقة الأهرامات، ولم يتمكن من تسجيل رقم قياسى عالمى، حيث إنه لابد من النزول واقفا كى يتمكن من تسجيل الرقم القياسى.

وأوضح أحمد مقلد، الرئيس التنفيذى للشريك الرسمى لـ"جينيس" بمصر أن محاولة القفز كانت رسمية لتسجلها كرقم عالمى، موضحًا أنه دائما المحاولة الأولى لا تنجح فى تسجيل الرقم العالمى لأنه لابد أن يفرد العلم أكثر من دقيقتين فى السماء .