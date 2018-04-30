» «البدري»: هذه الأسباب وراء خروج الأهلي من الكأس

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حسام البدري
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أبدى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه الشديد، بعد خروجه فريقه من بطولة كأس مصر، عقب الخسارة أمام الأسيوطي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب السلام، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وحمل البدري التحكيم اليوم مسئولية وداع فريقه مسابقة كأس مصر أمام الأسيوطي، مضيفًا إن التحكيم اليوم تسبب في خروج الأهلي من كأس مصر؛ بسبب أخطائه.

وأوضح أنه رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الكرة لتطوير منظومة الكرة، إلا أن التحكيم يفسد كل شيء.

وأضاف، أن الأهلي يواجه سوء حظ وعدم توفيق كبير خلال الفترة الأخيرة، متابعًا أن فريقه يؤدي بشكل جيد، ولكنه يواجه سوء حظ غريب حدث في مباراة الزمالك في الدوري، وتكرر اليوم أمام الأسيوطي في كأس مصر.

وأكد، أن فريقه يفتقد العديد من العناصر؛ للإصابة، منها: علي معلول ووليد أزارو، بجانب إصابة أجايي اليوم.

وأتم المدير الفني للأهلي تصريحاته، علينا أن نتماسك قبل لقائي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي خاصة أن هناك حالة من عدم التوفيق بشكل واضح".

وعلينا أن نتماسك قبل لقائي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي خاصة أن هناك حالة من عدم التوفيق بشكل واضح".

وودع الأهلي مسابقة كأس مصر مساء اليوم أمام الأسيوطي، بعد الخسارة أمامه بهدف نظيف في دور الثمانية.

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