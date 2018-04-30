» مصرع أمين شرطة في مطاردة مع مسجل خطر

30 أبريل 2018 - 11:11 م

لقي أمين شرطة من قوات أمن القليوبية، مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق نارى، أطلقه مسجل خطر أثناء مطاردة بينهما للقبض عليه.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا بإصابة أمين الشرطة من قوات مركز القناطر، فى مطادرة مع مسجل خطر يدعى محمد حافظ ويعمل بتجارة المخدرات، والذى أطلق النار على القوات فى محاولة منه للهرب أثناء مداهمة الأمن بمباحث القليوبية لأحد الأوكار التي كان يختبئ بها بمنطقة أبو الغيط بمركز القناطر.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، وطالبت بسرعة ضبط المتهم.

