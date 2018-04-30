» ممثلة إباحية تقاضي ترامب بسبب هذا الأمر

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ممثلة إباحية تقاضي ترامب بسبب "علاقتهما الجنسية"

رفعت الممثلة الإباحية الأمريكية، ستورمي دانيلز، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة "التشهير".
وتقدم بالدعوى في إحدى المحاكم الفدرالية في مدينة نيويورك، محامي الممثلة، مايكل أفيناتي، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وقال أفيناتي، في تغريدة على موقع "تويتر"، "قمنا منذ لحظات برفع دعوى ضد السيد ترامب بسبب تغريداته غير المسؤولة وتصريحاته التي تُشّهّر بموكلتي".
وكان ترامب قد نشر تغريدات في وقت سابق، اتهم فيها دانيلز بالكذب وتلفيق اتهامات ضده، على خلفية زعمها أنها "ارتبطت بعلاقة ما معه".
وسبق أن قالت دانيلز إن "رجلا هددها من أجل أن تلتزم الصمت فيما يتعلق بادعاءاتها ضد ترامب"؛ وهو ما وصفه ترامب بـ"الخداع والتلفيق".
وكان محامي ترامب، مايكل كوهين، قد أقر في وقت سابق بدفع 130 ألف دولار من حسابه الخاص إلى دانيلز، دون الكشف عن سبب ذلك.
إلا أن تقارير إعلامية قالت إن ذلك كان بسبب "شراء صمتها عن العلاقة مع ترامب".
وبدوره نفى ترامب إقامة أي علاقة مع "دانيلز" أو علمه بالـ 130 ألف دولار. -

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