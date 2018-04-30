  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:16 ص
بحث متقدم
مصطفى يونس: "لو متشتمتش أزعل"

تعليق صادم من مصطفى يونس على أزمة محمد صلاح

أمطار على الإسكندرية

"الري" تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الأمطار القادمة

أديب

"أديب" يُعلن استقالته على الهواء ومغادرته "ON E"

كمال الهلباوي

هؤلاء يرحبون بالمصالحة مع «الإخوان»

النواب

بسبب «صلاح».. انقلاب برلمانى على الحكومة

الأرز

من المستفيد من حظر زراعة الأرز؟

الحاجة سعدية بعد الإفراج عنها

بالصور.. عزومة عشاء لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها

مرسى والسيسي

أجنحة التأييد والمعارضة لـ«المصالحة» داخل النظام

ابوتريكة

إعادة إدراج «أبوتريكة» على قوائم الإرهاب

السيسي

السيسي: أرفض كلمة الجاليات والجميع له حق المواطنة

"فيفا" يعلن دراسة تعديل نظام مونديال الأندية

الرياضة

فيفا
فيفا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"فيفا" يحدد ألوان المنتخب قبل السفر لروسيا

#

"فيفا" يطرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مونديال روسيا

#

باتشوكا المكسيكي ثالث مونديال الأندية

#

جريميو البرازيلي يتأهل لنهائي مونديال الأندية بالإمارات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، دراسة تعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية، وإنشاء دوري عالمي للمنتخبات.
ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد الدولي للعبة على شبكة الإنترنت، "بعد الاقتراح المقدم في اجتماع مجلس فيفا في بوغوتا ، اجتمع الاتحاد الدولي اليوم مع الاتحادات الكونفيدرالية لمواصلة المناقشات والحوار المتعلق بكأس العالم للأندية بعد تجديده وإنشاء دوري جديد عالمي للمنتخبات".
وأضاف "كان اجتماع اليوم في مقر فيفا في زيوريخ السويسرية، يهدف إلى توفير فرصة للبناء على الحوار والتعاون المستمر بين الاتحاد الدولي والاتحادات الكونفدرالية، بالإضافة إلى تقديم مزيد من المعلومات والرد على أي استفسارات تم طرحها خلال مجلس الفيفا في بوغوتا".
وأوضح البيان "جرت مناقشة اليوم في بيئة ودية وإيجابية واتخذ قرار بمهمة فريق عمل للتحليل الإضافي لمدى أهمية وجدوى كل من المسابقتين".
واختتم البيان "ستتكون مجموعة العمل من الأمناء العامين للاتحادات الست والفيفا".
وأكد السويسري جياني انفانتينو رئيس أكبر منظومة رياضية في العالم مطلع الشهر الجاري أنه أرسل خطابًا إلى رؤساء الاتحادات القارية يطرح خلاله فكرة إلغاء بطولة كأس القارات واستبداله ببطولة كأس العالم للأندية على أن يقام ذلك بداية من عام 2021.
ويتمثل النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية في إقامتها كل أربع سنوات بدلًا من إقامتها سنويًا كما جرت العادة في ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
كما أن الاقتراح يتضمن نقل موعد إقامة البطولة من ديسمبر/ كانون الأول إلى يونيو/ حزيران موعد كأس القارات، وتنظيمها في العام الذي يسبق نهائيات كأس العالم للمنتخبات.
بالإضافة إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بدلًا من اقتصارها على أبطال القارات فقط.
ويعد الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة بإجمالي 3 ألقاب لكل منهما، وستقام النسخة القادمة لمونديال الأندية نهاية العام الجاري في الإمارات.
وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس القارات في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2017، في روسيا المضيفة لمونديال 2018 وتوّجت ألمانيا باللقب 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء
» هذه هي درجات الحرارة المتوقعة في رمضان
» شاهد.. تعليق صادم لـ"أديب" على خسارة الأهلي
» محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية للموسم الحالي
» ممثلة إباحية تقاضي ترامب بسبب هذا الأمر
» مفاجأة كبرى من "فيفا" لمنتخبات الإفريقية
» مصرع أمين شرطة في مطاردة مع مسجل خطر
» «البدري»: هذه الأسباب وراء خروج الأهلي من الكأس
» «أجاي» مهدد بالغياب عن موقعة الترجي
» إدراج اثنين من أبناء«مرسي» في قائمة الإرهاب
» ما يحدث مع «صلاح» حملة منظمة لتشويهه

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت