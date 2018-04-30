أوقاف أسوان تتقيم إحتفالية دينية بليلة النصف من شعبان

30 أبريل 2018 - 11:51 م

شهدعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة أاسوان فعاليات الإحتفال بليلة النصف من شعبان وقد حضر الإحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن عقب صلاة العشاء الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف ، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية والشعبية

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ خالد الدسوقى ، أعقبها كلمة للشيخ محمود قناوى تناول فيها شرح موجز عن حادثة تحويل القبلة وفضل ليلة النصف من شعبان بما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

مؤكداً على أن تحويل القبلة جاء إرضاءاً لرسولنا الكريم وتلبية لمطلبه صلى الله عليه وسلم لتغيير إتجاه القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام مما يدل على مكانته الرفيعة وقدره الكريم عند ربه عز وجل والذى أراد أن يخلِّد ذكرى هذه الحادثة بأن ذكرها فى كتابه الكريم ليتلوها ويرددها كل قارىء ومرتل للقرآن العظيم،

كما أشار محمود قناوى إلى مكانة شهر شعبان والذى ترفع فيه جميع الأعمال لرب العزة سبحانه وتعالى ، لافتاً إلى منزلة هذا الشهر المبارك عند رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم وبعض الفضائل والمنح الألهيه فيه والتى من أهمها ليلة النصف من شعبان والتى تعد من أفضل ليالى التجلى والغفران والعطاء الربانى والدعاء المستجاب بإذن الله جل وعلا ، وتابع قناوى إلى ضرورة إغتنام هذه الفرصة وإستغلال هذه الليلة الكريمة فى التقرب إلى الله بشتى أنواع العبادات والطاعات لنيل رضاه سبحانه وتعالى والفوز برحمته ومغفرته فى هذه الليلة المباركة التى يطلِّع فيها المولى عز وجل على عباده فيغفر لكل المستغفرين ويرحم ويعفو عن كل متوسل وراجى لعفوه ورضوانه عز وجل

وقد أختتمت الفعاليات بتقديم مجموعة من الإبتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقى تناولت مدح رسولنا الكريم ومكانته عند رب العزة سبحانه، بالإضافة إلى فضل الصلاة والسلام عليه صل الله عليه وسلم .