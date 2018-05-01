» شاهد.. تعليق صادم لـ"أديب" على خسارة الأهلي

01 مايو 2018 - 12:40 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الأهلي من الأسيوطي بهدف مقابل لا شئ، وخروجه من كأس مصر، قائلا: "الأهلاوية كانوا مستنيين الدقيقة 90 عشان يجيبوا جول".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، "الحياة يوم فوق، ويوم تحت"، مبديًا دهشته من مطالبة جماهير النادي الأهلي بتغيير الكابتن حسام البدري، قائلا: "مش عوايدكم".

