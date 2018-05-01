تعليق صادم من مصطفى يونس على أزمة محمد صلاح

01 مايو 2018 - 01:08 ص

قال الكابتن مصطفى يونس، لاعب نادي الأهلي السابق والمنتخب المصري، إن هناك مبالغة في أزمة النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مع اتحاد الكرة.



وأضاف، في لقائه مع قناة «الحياة»، مساء الاثنين: «إحنا مزودينها أوي، ومكبرين الموضوع ودخلنا فيه الرئيس السيسي، والسوشيال ميديا خاربة البلد في كل حاجة».

