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تعليق صادم من مصطفى يونس على أزمة محمد صلاح

الرياضة

مصطفى يونس: "لو متشتمتش أزعل"
مصطفى يونس: "لو متشتمتش أزعل"

المصريون ـ متابعات

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أول رد لاتحاد الكرة على محمد صلاح

قال الكابتن مصطفى يونس، لاعب نادي الأهلي السابق والمنتخب المصري، إن هناك مبالغة في أزمة النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مع اتحاد الكرة.
وأضاف، في لقائه مع قناة «الحياة»، مساء الاثنين: «إحنا مزودينها أوي، ومكبرين الموضوع ودخلنا فيه الرئيس السيسي، والسوشيال ميديا خاربة البلد في كل حاجة».
وتابع: «صلاح ابني وإحنا اللي اكتشفناه وعملناه، وسبب الأزمة خطأ إداري حول التنسيق بين الشركة الراعية للاتحاد والراعي الآخر، مش عايزين اللاعب يتضرر ولا يُضر الاتحاد».

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