أغرب كلمة قالها حكم المباراة لحظة ضربة الجزاء الفضيحة

01 مايو 2018 - 06:27 ص

كشف برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلي الرسمية مفاجأة كبيرة حول ضربة الجزاء التي امتنع حكم مباراة الأهلي والأسيوطي عن احتسابها للفريق الأحمر في ربع نهائي كأس مصر أمس .



وقال المهندس "عدلي القيعي" - مقدم البرنامج - إن حكم المباراة لحظة اللعبة استشعر أن الحكم الخامس سيشير بيده باعتبار اللعبة ضربة جزاء فذهب مسرعًا للحكم الخامس وقال له "متنطقش" ، فما كان من الحكم الخامس سوى أن نظر لحكم الراية في محاولة للاستنجاد به إلا أن حكم الراية لم يبدِ اهتمامًا بالأمر .



وخسر الأهلي بهدف مقابل لا شيء أمام فريق الأسيوطي ، وهي الخسارة الثانية له خلال أسبوع بعد خسارته من غريمه التقليدي الزمالك .



