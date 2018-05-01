والد محمد صلاح يكشف 6 معلومات مثيرة عن نجله

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أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - عن لقاء جمعه أمس بوالد النجم المصري محمد صلاح فضلًا عن خاله ، وذلك للحديث في عدة أمور .

وقال "موسى" في برنامجه المذاع على فضائية "صدى البلد" : "أردت أن أعرف بعض الأمور عن حياة محمد صلاح والأسرة مشكورة حكت لي الكثير وسوف أنقل لكم أغلبه".

وفيما يلي المعلومات التي نقلها "موسى" على لسان والد محمد صلاح:

- سألت والده عن علاقة محمد بربه وماذا يفعل .. فقال لي : حين كان عمر محمد 4 سنوات كنت أذهب به للحضانة .. وكان يحفظ وقتها أسماء الله الحسنى كاملة .. وكان وقتها يؤذن في المسجد

- أخبرني أيضًا أن محمد صلاح لا ينزل أي مباراة إلا وهو على وضوء ونفس الأمر يحدث حين يركب سيارته أو ينام .. لقد اعتاد هذا الأمر منذ طفولته.

- محمد صلاح يقرأ القرآن الكريم يوميًا وكتاب الله لا يفارقه أينما ذهب

- والده حكى لي على الأزمة الأخيرة التي انتهت ولا نريد أن نخوض فيها ولكنه أخبرني أن "تدخلا على أعلى مستوى" أدى إلى حل الموضوع .

- أنشأ معهد ديني في قريته والآن يتم بناء مستشفى وأشياء أخرى بين صلاح و ربه

- أخبرني أن المهندس ممدوح عباس اتصل بصلاح عقب صعود مصر لكأس العالم وأهداه فيلا في الساحل الشمالي لكن صلاح رد وقال : "لا أقبل شيء مثل هذا لنفسي وإن أردت المساعدة فليكن لأهل قريتي" .. وبالفعل تواصل المهندس ممدوح مع والد صلاح وكان الوالد اليوم في عند "عباس" لإنهاء هذا الأمر ، حيث قام الرجل باللازم وهو لا يحتاج للإشادة .

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