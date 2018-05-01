مفيد فوزي يفسر حقيقة سبابه لمحمد صلاح و زوجته

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محمد صلاح

مفيد فوزي

نفى الإعلامي مفيد فوزي ما نُسب له حول قيامه بسب النجم المصري محمد صلاح وانتقاد لحيته وأشياء أخرى تخص أسرته ، مطالبًا من وضعوا تلك التصريحات على لسانه أن يأتوا بأي دليل عليها .

وقال "فوزي" في فيديو ظهر من خلاله على صفحته الشخصية للتعليق على الأمر: "لا يعقل بأي حال من الأحوال إني أجيب سيرة الراجل اللي مصر بتحترمه وبتحبه ورافعاه فوق بأي إهانة .. كل اللي قلته إني خايف على محمد صلاح زي ما خُفت في يوم من الأيام على محمود الجوهري فقط .. إنما كوني أتكلم عن لحيته أو مظهره أو شيء يخصه كإنسان فدي غباوة من الأشرار ولاد الأشرار وأنا فاهم الحكمة بتاعت الالتقاط والصيد الإخواني إن يتقال إن فلان هو اللي بيشتم محمد صلاح ".

وأضاف: "غير طبيعي وغير معقول وبينكتوا ولكن نكتة سخيفة ومريرة وعبيطة .. الأمر الآخر إن أنا مش كروي ولا ليا علاقة بالكورة وبعدين أنا مستعد أطلع من مشيخة الأزهر لو سُمح لي أو من منبر الكنيسة لو سُمح لي أو حتى من الأمم المتحدة لو حد طلعلي كلمة أكون كتبتها بهذا النص الساذج أو بهذا العته الشديد أو يطلعلي جملة نقطتها بلساني .. ربنا عرفوه بالعقل .. على الأقل حد يقولي لا أنت قولت وآدي الكلام أهو .. كفاية شر يا ولاد الشر".

الفيديو:


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